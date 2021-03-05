İran'da yolcu uçağını kaçırma girişimi güvenlik güçlerince engellendi

İran'da Ahvaz-Meşhed seferini yapan IRAN Air'e ait bir yolcu uçağını kaçırma girişiminin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, dün akşam saat 22.10'da Meşhed'e gitmek üzere Ahvaz Havaalanı'ndan kalkan 334 sefer sayılı Fokker 100 tipi yolcu uçağına yönelik kaçırma girişimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kaçırma girişiminin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Uçuş Güvenlik Birimleri tarafından engellendiği, uçağın İsfahan Havaalanı'na acil iniş yaptığı aktarıldı.

Hava korsanının gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, hiçbir yolcunun zarar görmediği ve farklı bir uçak ile Meşhed'e hareket ettikleri belirtildi.

İlk belirlemelere göre, hava korsanının uçağı Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan bir ülkeye indirmek istediği bildirilirken, olayın detayları için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler