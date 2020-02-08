İran'da Türkçe çekilen filmi eleştiren gazeteciye film ekibinden tepki

08.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:06

İran'da Türkçe çekilen ve Uluslararası Fecr Film Festivali'nde gösterime giren "Atabay" adlı sinema filminin senaristi Hadi Hicazifer ile yönetmeni Niki Kerimi filmin Türkçe çekilmesini eleştiren bir gazeteciye tepki gösterdi.

Türkçe olarak çekilen ve İran'ın 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde gösterime giren "Atabay" adlı sinema filminin başkent Tahran'da düzenlenen gala gecesinde film ekibine sorular yönelten gazetecilerden birinin filmin Türkçe çekilmesini eleştirmesi üzerine filmin senaristi ve oyuncularından Hicazifer, yönetmen Kerimi ve muhabir arasında gerginlik yaşandı.

Kerimi, İran'ın farklı bölgelerinde yaşayan halkların dillerinde de film çekilmesi gerektiğini ve bu konuda şimdiye kadar yeterli faaliyette bulunulmadığını belirtti.

Daha sonra muhabirin sorusuna cevap vermek için araya giren senarist Hicazifer de "Siz ya da başka hiçbir kimsenin Türk diline hakaret etmeye izni ve hakkı yoktur. Anayasaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı da üniversitelerde okutulmalıdır. Bu bölücü görüşler, sinema alanındaki bir dizi eleştirmen ve gazetecinin faşist tutum ve fikirlerinin bir ürünüdür." ifadelerini kullandı.

İranlı kadın sinemacı Niki Kerimi'nin yapım ve yönetmenliğini üstlendiği "Atabay" adlı film, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı tarihi Hoy kentinde çekildi. Büyük çoğunluğu Türkçe çekilen filmin oyuncu kadrosunda Cevad İzzeti, Hadi Hicazifer, Seher Devletşahi ve Danyal Noruş yer alıyor.

Kaynak: AA