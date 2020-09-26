İran'da son 24 saatte 3 bin 204 yeni koronavirüs vakası
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İran'da son 24 saatte 3 bin 204 yeni koronavirüs vakası

26.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:21
İran'da son 24 saatte 3 bin 204 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 172 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 172 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bin 394'e yükseldi.

Ülkede 172 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 25 bin 394'e çıktı. Ülkede 3 bin 204 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 443 bin 86'ya ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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