İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi
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İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

Tahran'daki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı Kutlamalardan detaylar TAHRAN -İran'da seçimleri kazanan İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Tahran'daki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı

Kutlamalardan detaylar TAHRAN -İran'da seçimleri kazanan İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı, sevinç gösterilerinde bulundu.

İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi
İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi
İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi
İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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