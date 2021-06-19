İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi
Tahran'daki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı Kutlamalardan detaylar TAHRAN -İran'da seçimleri kazanan İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.
Tahran'daki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı
Kutlamalardan detaylar TAHRAN -İran'da seçimleri kazanan İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı, sevinç gösterilerinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi