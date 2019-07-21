İran'da reformistler seçimleri boykot etmeyi tartışıyor

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, reformist partilerden, gösterecekleri adaylar reddedilse dahi seçimleri boykot etmemelerini ve "cesur kişilerle" halkın karşısına çıkmalarını istedi.

İran İlerici Reformist Parti yöneticileriyle bir araya gelen Hatemi, reformist adayların Anayasayı Koruyucular Konseyince reddedilmesi ve seçimlerin boykot edilmesi tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Reformistlerden dayanışma içinde seçimlere girmelerini ve adayların yolsuzluğa bulaşmamış olmasına dikkat etmelerini isteyen Hatemi, "Reformistlerin adaylıklarının reddedilmesi halinde ülkede çok az aday kalsa dahi reformistler yetenekli, inançlı ve cesur kişilerle seçimlere girmelidir." dedi.

İran'ın en iyi yetişmiş gücünün ötekileştirildiği ve zan altında bırakıldığı eleştirisinde bulunan Hatemi, "Rejimin yıkılması ve ülkenin bölünmesine inananların sayısı çok değil. Rejimi yıkmaya çalışanların bulunduğu çevreyi o kadar genişletmeyelim. Muhalefet edenleri ve eleştirenleri de bu gruba dahil edip onlarla mücadele etmeyelim. Yapacağımız en büyük yanlışlık rejim karşıtlarını kendi elimizle güçlendirmektir." şeklinde konuştu.

Seçimlerin meşruiyetinin sorgulamaya açılmaması gerektiğini dile getiren Hatemi, "Boykot kokan fısıltılar çok tehlikelidir. Hiçbir zaman boykotu düşünmemeliyiz. Çünkü seçimler, halkın kaderini belirlemek için katılım gösterdiği en bariz araçlardan bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde reformistlerin adaylıklarının Anayasayı Koruyucular Konseyi (Nigehban) tarafından reddedileceği iddiaları bir süredir ülkenin gündeminde. Reformist siyasetçiler, bir süredir üyeleri İran lideri Ali Hamaney tarafından atanan Nigehban'ın muhafazakarları destekleyeceği ve reformistlerin adaylıklarını reddedeceği yönünde eleştiriler dile getiriyor.

Reformist siyasetçi ve gazeteci-yazar Ali Şukuhi, İtimad gazetesindeki 10 Temmuz tarihli köşesinde, Anayasayı Koruyucular Konseyi, İran devlet televizyonu ve cuma imamlarının seçimlerde el ele vererek "rakiplerini yönetim sahnesinden uzaklaştırmanın mücadelesini verecekleri" iddiasını gündeme taşımıştı.

Kaynak: AA