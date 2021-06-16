İran'da reformist siyasetçi Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da reformist siyasetçi Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi

İran'da reformist siyasetçi Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mihralizade, 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğine dair mektubunu İçişleri Bakanlığına sundu.

Mihralizade'nin reformistlere yakınlığıyla bilinen diğer aday Abdunnasır Himmeti lehine çekildiği öne sürülüyor.

Seçimlere eski İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar; Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani'nin katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Altun Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da reformist siyasetçi Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 08:23:00. #1.16#

title