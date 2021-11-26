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İran'da polis Zayende Irmağı'nın kurumasını protesto eden kalabalığa müdahale etti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da polis Zayende Irmağı'nın kurumasını protesto eden kalabalığa müdahale etti

İran'ın İsfahan kentinde güvenlik güçleri, Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmemesi nedeniyle eylem yapan göstericilere müdahale etti.

İran'ın İsfahan kentinde güvenlik güçleri, Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmemesi nedeniyle eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsfahan'daki eylemcilerin rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekiyor.

Güvenlik güçlerinin de eylemcilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği görülüyor.

İran'da son yıllarda yaşanan kuraklık ve ülkedeki uzmanların deyimiyle hükümetin "hatalı" su politikaları nedeniyle İsfahan'daki Zayende Irmağı kurudu.

Yeteri kadar suya sahip olmadıkları için mahsullerinin kurumasından şikayetçi olan İsfahan'daki çiftçiler, 19 Kasım'da protestolara başlamıştı.

Son olarak dün protestocularla çiftçilerin nehrin yakınlarına kurdukları protesto çadırlarının kundakladığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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