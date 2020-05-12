- İran'da ölen denizciler için cenaze töreni düzenlendi - İran'da ölen denizciler için cenaze töreni düzenlendi İran donanmasının Basra Körfezi'nde düzenlediği askeri tatbikat sırasında yanlışlıkla kendi gemisini hedef alması nedeniyle hayatını kaybeden 19 denizci için bugün cenaze töreni düzenlendi.

- İran'da ölen denizciler için cenaze töreni düzenlendi TAHRAN - İran donanmasının Basra Körfezi'nde düzenlediği askeri tatbikat sırasında yanlışlıkla kendi gemisini hedef alması nedeniyle hayatını kaybeden 19 denizci için bugün cenaze töreni düzenlendi. İran donanması Basra Körfezi'nde düzenlediği askeri tatbikatta yanlışlıkla kendi gemisini vurmuş ve 19 denizci hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden denizciler için bugün cenaze töreni düzenlendi. Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Kunarek şehrinde gerçekleştirilen cenaze merasiminin sağlık protokollerine uygun olarak düzenlendiği belirtildi. Törene ölenlerin ailelerinin yanı sıra siyasi ve askeri yetkililerden İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari ve İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade'nin de katıldığı aktarıldı. İran'ın Cask ve Çabahar bölgesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında 19 denizci hayatını kaybetmiş, 15 denizci yaralanmıştı. Kaynak: İHA