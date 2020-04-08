İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti İran'da koronavirüs (Covid–19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e çıktı.

İran'da koronavirüs (Covid–19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, hastalığa yakalanan kişi sayısının 67 bin 286'ya yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 220 bin 975 test yapıldığını aktardı. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 29 bin 812 kişi olarak bildirildi. 3 bin 956 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA