İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi

İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi.

23.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:20
İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi

'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi.

İran Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 15 kişide daha Covid-19 (koronavirüs) tespit edildiğini, böylelikle kesin vaka sayısının 43'e yükseldiğini, hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının 8'e çıktığını ifade etti.

Ölüm vakalarının 6'sının virüsün ana merkezi Kum kentinde, birinin Mazendaran iline bağlı Tonekabon ve bir kişinin de Merkezi iline bağlı Arak kenti yerlisi olduğu ifade edildi.

Ülkede virüs şu ana kadar 5 ile yayılmış durumda.


Kaynak: DHA
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