İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti

İran'da şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının kızı, 'kısasa kısas' mantığıyla verilen kan parasını kabul etmedi. Böylelikle öz annesinin ölüm fermanını imzalamış olan kız, kendi elleriyle annesini idam etti.

İran bir kez daha kısasa kısas uygulaması ile gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Maryam Karami, şiddet gördüğü kocasını öldürdü. Karami'nin kızı ise 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve böylelikle annesinin ölüm fermanını imzalamış oldu.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORDU

İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor. Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü.

KAN PARASI TALEP EDİLİYOR

İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında 'kısasa kısas' uygulaması sıklıkla uygulanıyor. Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor. Kişi tercihini bu yönde kullanmazsa idam cezasını kendi eli ile uygulayabiliyor.