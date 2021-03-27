İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti

Haberler.com - Haberler | Dünya
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti

İran'da şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının kızı, 'kısasa kısas' mantığıyla verilen kan parasını kabul etmedi. Böylelikle öz annesinin ölüm fermanını imzalamış olan kız, kendi elleriyle annesini idam etti.

İran bir kez daha kısasa kısas uygulaması ile gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Maryam Karami, şiddet gördüğü kocasını öldürdü. Karami'nin kızı ise 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve böylelikle annesinin ölüm fermanını imzalamış oldu.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORDU

İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor. Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü.

KAN PARASI TALEP EDİLİYOR

İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında 'kısasa kısas' uygulaması sıklıkla uygulanıyor. Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor. Kişi tercihini bu yönde kullanmazsa idam cezasını kendi eli ile uygulayabiliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Bahar Candan Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:21:24. #1.16#
title