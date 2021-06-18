İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanan vatandaşlar Sandık görevlilerin sandıkları açması TAHRAN (AA) İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullanan vatandaşlar

Sandık görevlilerin sandıkları açması TAHRAN (AA) İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede kayıtlı 59 milyon 310 bin 307 seçmen, yerel saatle 07: 00'den itibaren seçim merkezlerinde oy kullanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi