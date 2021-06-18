İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
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İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanan vatandaşlar Sandık görevlilerin sandıkları açması TAHRAN (AA) İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullanan vatandaşlar

Sandık görevlilerin sandıkları açması TAHRAN (AA) İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede kayıtlı 59 milyon 310 bin 307 seçmen, yerel saatle 07: 00'den itibaren seçim merkezlerinde oy kullanmaya başladı.

İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
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İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2) - Haberler
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