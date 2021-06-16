İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
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İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür dağıtması Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları çiçek dağıtması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, başkent Tahran'da Seçim...

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür dağıtması

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları çiçek dağıtması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, başkent Tahran'da Seçim yarışına katılan Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür ve çiçek dağıtarak adayını destekledi.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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