İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür dağıtması Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları çiçek dağıtması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, başkent Tahran'da Seçim...

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür dağıtması

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları çiçek dağıtması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, başkent Tahran'da Seçim yarışına katılan Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür ve çiçek dağıtarak adayını destekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi