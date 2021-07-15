İran'da AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
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İran'da AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

İran'da AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflar, İran'ın başkenti Tahran'da sergilendi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflar, İran'ın başkenti Tahran'da sergilendi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile İranlıların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında AA muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı ve AA tarafından hazırlanan "15 Temmuz'da ne oldu?" belgeseli gösterildi.

Büyükelçi Örs, etkinlikte yaptığı konuşmada 251 şehidin acısının hala yüreklerde ve 2 bin 193 gazinin yaşadığı sıkıntıların kalplerde olduğunu belirterek, "Türk ve belki de dünya tarihinde ilk defa bir millet topyekün bir direnişle kendi iradesini elinden almak isteyen bir grup hain darbeciyi çıplak elleriyle durdurdu ve bunun için de çok ağır bedeller ödedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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İran'da AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı - Haberler
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