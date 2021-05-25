İran'da 592 isimden 7'sinin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu kabul edildi
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İran'da 592 isimden 7'sinin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu kabul edildi

İran'da 592 isimden 7'sinin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 592 isimden yalnızca 7'sinin adaylığının kabul edildiğini açıklarken, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani'ye izin çıkmadı.

İran İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 592 isimden yalnızca 7'sinin adaylığının kabul edildiğini açıklarken, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani'ye izin çıkmadı.

İran İçişleri Bakanlığı, Anayasayı Koruyucular Konseyinin Cumhurbaşkanlığı aday adaylarına ilişkin aldığı kararı açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçimler için aday başvurusunda bulunan 592 isimden yalnızca 7'sinin cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edildiği belirtildi.

Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı adayları Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmeti ve eski İsfahan Valisi Muhsin Alizade olarak açıklandı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin adaylık başvurusu ise Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edildi. Cumhurbaşkanlığı adaylıkları veto edilen isimler, kararın açıklandığı tarihten itibaren 4 gün içerisinde itiraz edebilme hakkına sahip. Laricani, adaylığının veto edilmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, karara itiraz etmeyeceğini ve üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.

Ülkede 18 Haziran tarihinde yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların propaganda faaliyetleri 28 Mayıs'ta başlayacak, 16 Haziran'da ise son bulacak.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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