İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesinin Heşt kasabası olan deprem, yerel saatle 19.04'te kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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