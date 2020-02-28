İran'da 4 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi
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İran'da 4 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi

İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi

28.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:34
İran'da 4 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi

Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 milletvekilinin koronavirüse yakalanmasının ardından Meclisteki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti.


Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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