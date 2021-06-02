İran'da 4.6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Raver şehrinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Raver şehrinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletine bağlı Raver şehrinde yerel saatle 11.13'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı