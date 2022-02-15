İran'da 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali
AA, Eisa Mohammadi - Güncel
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Müzikseverlerin konser salonuna gelmesi İran milli orkestrası ve şarkıcı Hüccet Aşrefzadeh'in sahne alması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali devam ediyor.
Müzikseverlerin konser salonuna gelmesi
İran milli orkestrası ve şarkıcı Hüccet Aşrefzadeh'in sahne alması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali devam ediyor. 18 Şubat'a kadar devam edecek olan festival kapsamında İran milli orkestrası ve şarkıcı Hüccet Aşrefzadeh Vahdet konser Salonu'nda sahne aldı.