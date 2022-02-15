İran'da 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali - Haberler
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İran'da 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali

AA, Eisa Mohammadi - Güncel
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Müzikseverlerin konser salonuna gelmesi İran milli orkestrası ve şarkıcı Hüccet Aşrefzadeh'in sahne alması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali devam ediyor.

Müzikseverlerin konser salonuna gelmesi

İran milli orkestrası ve şarkıcı Hüccet Aşrefzadeh'in sahne alması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali devam ediyor. 18 Şubat'a kadar devam edecek olan festival kapsamında İran milli orkestrası ve şarkıcı Hüccet Aşrefzadeh Vahdet konser Salonu'nda sahne aldı.

İran'da 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali

İran'da 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali

İran'da 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Müzik Festivali, Konser, Milli, İran, Güncel, Haberler

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