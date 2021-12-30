İran'da 1936 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 artarak 131 bin 572'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1936 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 318'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 192 bin 698'e yükseldiği ülkede, 45 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 572'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 713 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 119 milyon 54 bin 289 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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