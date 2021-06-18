İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İranlı vatandaşlar başkent Tahran'daki İrşad Camisi ve Hüseyniye-i İrşad seçim merkezinde oy kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi