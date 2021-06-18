İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.