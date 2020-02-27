: Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

27.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:57

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 40'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İran'da can almaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Daha önce Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve milletvekili Mahmud Sadıki ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

KUM KENTİNDE 49 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan, Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ebraze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ebraze, "Kum'da koronavirüs şüphesiyle 432 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Dün saat 16.00'ya kadar 49 kişi taburcu edildi." dedi.

Ebraze, kentte koronavirüs tedavisinin Kamkar, Furkani, ve İmam Rıza hastanelerinde yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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