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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ve Berdimuhamedov, ticaretin geliştirilmesi dahil ikili ilişkileri ele aldı.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Reisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat'a gitmişti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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