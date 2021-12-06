İran Cumhurbaşkanı Reisi: "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur" - Haberler
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur"

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü Deaş'ın ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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