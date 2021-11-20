İran Almanya'dan diplomatik mekanların güvenliğini sağlamasını istedi - Haberler
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İran Almanya'dan diplomatik mekanların güvenliğini sağlamasını istedi

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Almanya'dan diplomatik mekanların güvenliğini sağlamasını istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Almanya hükümetine diplomatik mekanların güvenliğini sağlaması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Almanya hükümetine diplomatik mekanların güvenliğini sağlaması çağrısında bulundu.

Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da İran'ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Almanya hükümetine Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesindeki "görevini yerine getirmesi ve İran'a ait diplomatik mekanların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili ciddi ve sorumlu hareket etmesi" çağrısında bulunan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya yönetiminden saldırının faillerine karşı gerekli adımları atması, olayın detaylı bir şekilde soruşturulması ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması için etkili ve kalıcı tedbirleri almasını bekliyoruz."

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin İran'ın Hamburg Başkonsolosluğu'nun demir kapısına yanıcı madde attığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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