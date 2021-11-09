İran: "ABD'ye ait 2 İHA, İran hava savunma tanımlama bölgesine girdi" - Haberler
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İran: "ABD'ye ait 2 İHA, İran hava savunma tanımlama bölgesine girdi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran:

ABD'ye ait 2 insansız hava aracının İran hava savunma tanımlama bölgesine girdiği ve İHA'ların İran hava savunma unsularının uyarısı sonucu uzaklaştığı açıklandı.

ABD'ye ait 2 insansız hava aracının İran hava savunma tanımlama bölgesine girdiği ve İHA'ların İran hava savunma unsularının uyarısı sonucu uzaklaştığı açıklandı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Mekran açıklarında yapılan askeri tatbikat sırasında ABD'ye ait MQ-9 ve RQ-4 tipi iki İHA, İran'ın hava savunma tanımlama bölgesine girdi. "Zülfikar 1400" askeri tatbikatının halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, "Hızlı bir şekilde müdahale ederek İHA'ların gözlem yapması engellendi ve yapılan uyarı sonrası İHA'lar yönlerini değiştirdi" ifadesi kullanıldı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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