İran, ABD üssünü vurduğu balistik füzeleri sergiledi

İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 2'inci ölüm yıldönümünde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad askeri üssünün hedef alındığı balistik füzeler sergilendi.

İran'ın başkenti Tahran'da cuma namazının kılınacağı İmam Humeyni Musalla Camii'nde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 2'inci ölüm yıldönümü nedeniyle ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad askeri üssünün vurulduğu balistik füzeler sergilendi. Cuma namazı için camiye gelen İranlılar, Ayn el-Esad askeri üssünün hedef alındığı "Dezful" ve "Zülfikar Basir" adlı balistik füzeleri ile karşılaştı.

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi, 8 Ocak'ta Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad askeri üssünü 12'den fazla balistik füze ile hedef almıştı. ABD'li yetkililer İran'ın füze saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıklarken, Tahran yönetimi ise saldırıda en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiğini iddia etmişti. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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