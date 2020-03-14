İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Tahran, İran, Güncel

İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

İran, Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan üsse düzenlenen roket saldırılarına ilişkin suçlamaları reddederek, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

14.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:28
İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

İran, Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan üsse düzenlenen roket saldırılarına ilişkin suçlamaları reddederek, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'a, ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi.

Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roket saldırılarının ardından İran'a yönelik suçlamaların "temelsiz" olduğu ifade edildi.

Büyükelçi Leitner'a, ABD'nin İran'a yönelik her türlü hesap edilmemiş girişiminin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Diplomatik meseleler İsviçre üzerinden yürütülüyor

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Taci Askeri Üssü'ne 11 Mart'ta katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı. Bugün de aynı üsse yeni bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırıyı İran destekli milislerin gerçekleştirdiğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırının ardından İran destekli Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı? Haber
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı?
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Levent Can Sadi Konuk Müslüm Gürses
Spor Okan Buruk Metin Oktay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İtalya Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 15:02:34. #1.15#