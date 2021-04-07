İran'a ait ticaret gemisinin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı iddiası

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalı, Kızıldeniz'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir İran ticaret gemisinin saldırıya uğradığını, saldırının ardından gemide patlama yaşandığını iddia etmişti. İddialarla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'a ait Saviz adlı ticari gemide patlama meydana geldiğini ve gemide hasar oluştuğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Hatibzade Kızıldeniz'in Cibuti kıyıları yakınlarındaki Saviz adlı ticari gemide dün yerel saatle 06.00 dolaylarında patlama meydana geldiğini bildirdi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Patlamanın kaynağı ve şekli ile ilgili incelemelerin devam ettiğini aktaran Hatibzade, olayın ardından gemide kısmi hasar oluştuğunu ancak can kaybı ya da yaralının olmadığını belirtti.

KORSANLIKLA MÜCADELEDE KULLANILIYORDU

Sivil Saviz adlı geminin korsanlıkla mücadele ve deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Kızıldeniz'de gemilerin geçiş güzergahında konuşlandırıldığını ifade eden Hatibzade, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon kurulduğunu aktardı. Hatibzade, Saviz gemisinin Kızıldeniz'de İran gemileri için lojistik bir durak olarak kullanıldığını ve geminin misyonu ile özelliklerinin önceden resmi olarak IMO'ya bildirildiğini kaydetti.