Iraklı yaşlı kadının İran'da darbedilmesine Dışişleri Bakanlığı müdahale etti

23.08.2019 13:42

İran'ın Meşhed Havalimanı'nda bir güvenlik görevlisinin Iraklı yaşlı kadını darbetmesi üzerine Irak Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. İranlı yetkililer yaşlı kadını evinde ziyaret ederek özür diledi.

Kimliği açıklanmayan Iraklı kadın, İran'ın Meşhed kentine seyahat ederken havalimanındaki bir güvenlik görevlisi tarafından dün darbedildi.

Yaşlı kadın darp sonrası sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde, "İranlı güvenlik memurunun Meşhed Havalimanında kötü bir şekilde beni dövmesi üzerine yaralanıp yere düştüm." dedi.

Irak Dışişleri Bakkanlığı devreye girdi

Irak Dışişleri Bakanlığı da olaya ilişkin bugün yazılı açıklamada yayımladı.

Açıklamada, Iraklı kadına yönelik saldırının yakından takip edildiği, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'in ülkesinin Meşhed'deki Başkonsolosluğundan detaylı bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın Bağdat Büyükelçiliği ile koordineli bir şekilde hareket edilerek, güvenlik memuru hakkında soruşturmanın açılması için İran Dışişleri Bakanlığına nota verildiği aktarıldı.

İranlı yetkililer özür diledi

İran'ın Necef Başkonsolosluğu yetkililerinin de şiddete maruz kalan kadını evinde ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre İranlı yetkililer, ülke yönetimi adına yaşlı kadından özür dileyerek, tedavi edilmesi teklifinde bulundu.

Necefli aktivistler, 72 saat içinde resmi bir şekilde yaşlı kadından özür dilenmemesi halinde, Necef Konsolosluğu önünde gösteriler düzenleyeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA