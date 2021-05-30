Iraklı sanatçı Esmero, tarih kitaplarında okuduğu Alkuş köyünü yeniden inşa etti
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Iraklı sanatçı Esmero, tarih kitaplarında okuduğu Alkuş köyünü yeniden inşa etti

Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob - Haberler | Güncel

Irak'ın Musul kentinde yaşayan sanatçı Dani Esmero, okuduğu tarih kitaplarından yola çıkarak eski Alkuş köyünü yeniden inşa etti.

Irak'ın Musul kentinde yaşayan sanatçı Dani Esmero, okuduğu tarih kitaplarından yola çıkarak eski Alkuş köyünü yeniden inşa etti. Hristiyanların yaşadığı tarihi Alkuş köyünün dağlık bölgede olduğuna inanan Esmero, buradaki eski yaşam biçimine ışık tutmak için Alkuş dağına, 22 ev, kilise, su kuyusu ve hayvan barınaklarından oluşan bir köy inşa etti. Musul'un 45 km kuzeyinde yer alan Alkuş köyünün dağlık bölgesinde hummalı bir çalışma sonucu üç ay içinde inşa edilen köyün ülke turizmine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Iraklı sanatçı Esmero, tarih kitaplarında okuduğu Alkuş köyünü yeniden inşa etti
Iraklı sanatçı Esmero, tarih kitaplarında okuduğu Alkuş köyünü yeniden inşa etti
Iraklı sanatçı Esmero, tarih kitaplarında okuduğu Alkuş köyünü yeniden inşa etti
Iraklı sanatçı Esmero, tarih kitaplarında okuduğu Alkuş köyünü yeniden inşa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob

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