Iraklı milisler, ABD Büyükelçiliği önünden çekiliyor
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Iraklı milisler, ABD Büyükelçiliği önünden çekiliyor

Iraklı milisler, İran destekli örgüt, Haşdi Şabi’nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direndikten sonra bölgeden ayrılmaya başladı.

01.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:07
Iraklı milisler, ABD Büyükelçiliği önünden çekiliyor

Irak'ta 'a yakın Şii milis gücü 'nin "ABD'nin Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen milisler, bölgeden ayrılmaya başladı.


Çoğunluğunu Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin oluşturduğu gruplar, Haşdi Şabi örgütünden yapılan çağrıya bir süre sonra olumlu cevap verdi. Alandan çekilmeyi kabul eden milisler kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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