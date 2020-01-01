Iraklı milisler, ABD Büyükelçiliği önünden çekiliyor

01.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:07

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen milisler, bölgeden ayrılmaya başladı.



Çoğunluğunu Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin oluşturduğu gruplar, Haşdi Şabi örgütünden yapılan çağrıya bir süre sonra olumlu cevap verdi. Alandan çekilmeyi kabul eden milisler kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle