Iraklı milisler, ABD Büyükelçiliği önünden çekiliyor
Iraklı milisler, İran destekli örgüt, Haşdi Şabi’nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direndikten sonra bölgeden ayrılmaya başladı.
Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen milisler, bölgeden ayrılmaya başladı.
Çoğunluğunu Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin oluşturduğu gruplar, Haşdi Şabi örgütünden yapılan çağrıya bir süre sonra olumlu cevap verdi. Alandan çekilmeyi kabul eden milisler kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle