Irak'taki Türkmenleri tek çatı altında toplayan "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" seçim programını açıkladı

Irak'ın Kerkük, Musul, Salahaddin, Bağdat, Süleymaniye, Diyala ve Erbil kentlerindeki Türkmenlerin oluşturduğu "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi", 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere ilişkin programını kamuoyuyla paylaştı.

Irak'ın Kerkük, Musul, Salahaddin, Bağdat, Süleymaniye, Diyala ve Erbil kentlerindeki Türkmenlerin oluşturduğu "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi", 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere ilişkin programını kamuoyuyla paylaştı.

Seçim programı, aynı zamanda Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Başkanı da olan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan tarafından okundu.

Turan, milletvekili adaylarının da hazır bulunduğu programda yaptığı açıklamada, Irak'ın çeşitli kentlerindeki tüm Türkmen siyasi partilerin, saflarını birleştirdiğini ve tek bir listeyle yani "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" listesiyle erken seçimlere katıldığını söyledi.

Bu seçimin Türkmenlerin Irak'taki siyasi ağırlıklarının yanında ülkedeki Türkmen varlığını da ortaya koyduğunu ifade eden Turan, seçimlere geniş katılım sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Törende konuşan Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Kerkük Milletvekili adayı Erşat Salihi de 2022 ve 2023 yıllarının bölge ve Irak için önemli olduğuna dikkati çekerek bu nedenle Türkmenlerin yeni hükümette yer almaları gerektiğini vurguladı.

Salihi, Türkmenlerin Irak Meclisine fazla sayıda milletvekili göndermelerini ve siyasi ağırlıklarını ortaya koymalarını istedi.

Türkmenlerin Kerkük'ün yönetimine talip olduklarını dile getiren Kerkük Milletvekili adayı Ammar Kahya da Baas rejiminin devrildiği 2003'ten bu yana Kerkük'e Kürt ve Arap valiler atandığını hatırlatarak, bu kez bir Türkmen'in vali olması temennisinde bulundu.

Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi'nde Irak'ın çeşitli kentlerinden 17 aday yarışıyor.

Listede Kerkük'ten 7, Musul'dan 3, Erbil'den 2, Salahaddin ve Süleymaniye'den birer, Diyala'dan 2 ve Bağdat'tan 1 aday bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb