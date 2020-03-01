Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1)
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Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1)

Sağlık görevlilerinin korona virüs şüphesiyle ateş ölçmesi Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması Göstericilerin Ahrar Köprüsü'nden geçerek Tahrir Meydanı'na gitmesi Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti...

01.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:35
Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1)

Sağlık görevlilerinin korona virüs şüphesiyle ateş ölçmesi

Göstericilerin bayraklarıyla yürüyüş yapması

Göstericilerin Ahrar Köprüsü'nden geçerek 'na gitmesi Irak'ın başkenti 'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1)
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