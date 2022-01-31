Irak'ta Meclis dışı kalan Allavi, yeni hükümet için siyasi program hazırladı

Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi, yeni hükümetin eskileri gibi "yolsuzluk, idaresizlik ve siyasi hizipçilik" esasına göre kurulacağını savunarak, yeni hükümet için siyasi program hazırladığını söyledi.

Allavi, siyasi programını tanıtmak amacıyla başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Hükümet kurma sürecinde yer almadıklarını belirten Allavi, "Bazı önemli siyasi kişileri arayarak ulusal safı birleştirme çabamızı aktardım. Ancak eminim siyasi hizipçilik, mezhepçilik ve yolsuzluklardan kurtulmadığımız sürece bu çabamız ve programımız kağıt üzerinde kalacak ve Irak bir adım ileri gidemeyecek." ifadelerini kullandı.

Allavi, hazırladığı siyasi programın hükümet ve Meclisin denetlenmesini içerdiğini belirterek, "Programımız uygulanırsa Irak'ı siyaset yapılabilir hale geri getirecek. Programın hazırlanma aşamasında da eski milletvekilleri ve grubumuzun deneyimli kişileri yer aldı." dedi.

"Başbakanı Sadr seçsin ama Koordinasyon Çerçevesi'nin de onayı lazım"

Sadr'ın hükümet kurma girişimlerine de değinen Allavi, "Mukteda es-Sadr, hükümet kurmak için en büyük ittifakı oluştursun ve başbakanı kendisi seçsin ancak Koordinasyon Çerçevesi'nin (İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş) de onayı lazım." diye konuştu.

Allavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçime katılan kazanan ve kazanmayan tüm siyasi gruplara da ya hükümette ya da Meclis içinde muhalefette yer verilmeli. Bizim Mecliste vekilimiz yok ancak bazı bağımsız vekiller bize gelerek Vataniye Koalisyonuna katılmak istiyorlar. Mesud Barzani ile bu konuyu konuştum, kendisi de bu yolda ilerlemek istediğini iletti."

İyad Allavi liderliğindeki Vataniye Koalisyonu, 10 Ekim'deki genel seçimlere katılmış ancak hiçbir sandalye kazanamamıştı.