Irak'ta kalp krizi geçiren Türkmen siyasetçi Beyatlı hayatını kaybetti Irak'ta, Devlet Bakanlığı için aday gösterilen Türkmen siyasetçi Hasan Beyatlı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Irak'ta, Devlet Bakanlığı için aday gösterilen Türkmen siyasetçi Hasan Beyatlı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, eski milletvekili de olan Beyatlı, Kerkük'teki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Hasan Beyatlı'yı Devlet Bakanlığı için aday göstermiş ve resmi kararnameyi Meclise göndererek, parlamentonun bunun için toplanmasını istemişti.

Irak Meclisi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplanamamıştı.

Kaynak: AA