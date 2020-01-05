Irak'ta hükümet karşıtları üzerilerine ateş açan Haşdi şabi'ye ait karargahı ateşe verdi
Haberler » Dünya » Irak'ta hükümet karşıtları üzerilerine ateş açan Haşdi şabi'ye ait karargahı ateşe verdi - Haberler

Irak'ta hükümet karşıtları üzerilerine ateş açan Haşdi şabi'ye ait karargahı ateşe verdi

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı onlarca kişi Haşdi Şabi karargahını ateşe verdi.

05.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:58
Irak'ta hükümet karşıtları üzerilerine ateş açan Haşdi şabi'ye ait karargahı ateşe verdi

'ın güneyindeki Zikar vilayetinde karşıtı onlarca kişi karargahını ateşe verdi.


Zikar polisinden bir yetkili, hükümet karşıtı onlarca göstericinin, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye'deki Haşdi Şabi karargahını ateşe verdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler