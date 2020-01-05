Irak'ta hükümet karşıtları üzerilerine ateş açan Haşdi şabi'ye ait karargahı ateşe verdi
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı onlarca kişi Haşdi Şabi karargahını ateşe verdi.
05.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:58
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı onlarca kişi Haşdi Şabi karargahını ateşe verdi.
Zikar polisinden bir yetkili, hükümet karşıtı onlarca göstericinin, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye'deki Haşdi Şabi karargahını ateşe verdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com