Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
Haberler » Güncel » Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler - Haber

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

22.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:27
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

'ın başkenti ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et