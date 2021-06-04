Irak'ta göçmen kampında büyük yangın

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde bulunan göçmen kampında çıkan yangında yaklaşık 400 çadır kül olurken, bin 400 göçmen evsiz kaldı.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde bulunan göçmen kampında çıkan yangında yaklaşık 400 çadır kül olurken, bin 400 göçmen evsiz kaldı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok kentinde, 2014 yılından bu yana Yezidi göçmenlerin kaldığı Şarya kampında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede diğer kamplara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, dev yangına helikopterler de havadan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangının kampa verdiği hasarın boyutları ise ortaya çıktı. Duhok Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 400'e yakın çadırın yanarak kül olduğu, patlayan gaz tüpleri nedeniyle yangınının güçlükle kontrol altına alındığı kaydedildi.

Irak Göç ve Göçmenler Dairesi Basın Sorumlusu Karvan Atruşi ise yaptığı açıklamada, yangın sonucu yaklaşık bin 400 göçmenin evsiz kaldığını ve yangının elektrik arızası sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Öte yandan Şarya kampı, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'in ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından kurulmuştu. Çoğunluğu Sincarlılardan oluşan göçmenler ise kentlerindeki terör örgütü PKK ile Haşdi Şabi güçleri nedeniyle evlerine geri dönemiyordu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı