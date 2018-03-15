Irak'ta Deaş'la Mücadele

Irak'ın doğusundaki Diyala'da, terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda 5 asker hayatını kaybetti.

Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanı bir grubun, Diyala'nın merkezi Bakuba'ya 55 kilometre mesafede yer alan Karkuş Askeri Üssü yakınındaki bölgede sınır muhafızlarına pusu kurduğunu, olayda 2'si subay 5 askerin öldüğünü söyledi.

Şemri, söz konusu DEAŞ militanlarının, güvenlik güçleri bölgeye ulaşmadan önce kaçtığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır ise Irak'a ait insansız hava aracı (İHA) ile Salahaddin'e bağlı Et-Tarimiyye ilçesine düzenlenen hava saldırısında 4'ü yabancı uyruklu 6 DEAŞ militanının öldürüldüğünü duyurdu.