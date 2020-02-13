Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi
Son dakika: Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası ABD helikopterlerinin bölgede keşif yaptığı aktarılırken, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.
Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne bir roketin düştüğü belirtilerek bölgede operasyon yapan güvenlik güçlerinin fırlatmaya hazır roket rampası bulduğu aktarıldı.
KATYUŞA FÜZESİ İLE SALDIRI DÜZENLENDİ
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük'ün batısında yer alan K1 Askeri Üssü'nün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını söyledi.
SALDIRI SONRASI ÜS YAKININDA 10'DAN FAZLA FÜZE ATAR BULUNDU
ABD askerlerinin de bulunduğu üste saldırı sonucu hasar meydana geldiğini belirten Harbiye, olayın ardından güvenlik güçlerinin üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdiğini aktardı. Harbiye, faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR ARTTI
Aralık ayında ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli sivil personel hayatını kaybetmişti. Irak'taki ABD askeri üslerine saldırılar artarken, saldırıları üstlenen olmadı. ABD ise saldırıların İran yanlısı Şii gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.