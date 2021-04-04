Irak, Süveyş Kanalı trafiğine alternatif taşımacılık rotası olarak Fav Limanı'nı gündeme getiriyor
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Irak, Süveyş Kanalı trafiğine alternatif taşımacılık rotası olarak Fav Limanı'nı gündeme getiriyor

Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel
Irak, Süveyş Kanalı trafiğine alternatif taşımacılık rotası olarak Fav Limanı'nı gündeme getiriyor

Irak, Mısır'daki Süveyş Kanalı'na alternatif taşımacılık rotası olarak Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nı gündeme taşıyor.

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Irak, Mısır'daki Süveyş Kanalı'na alternatif taşımacılık rotası olarak Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nı gündeme taşıyor.

Devlete ait Es-Sabah gazetesinde, Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk bir konteyner gemisinin 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturması ve 6 gün kanaldaki seyrüseferin durması sonrası gündeme gelen "alternatif taşımacılık rotasına" ilişkin bir analiz haber yayınlandı.

Önerilen alternatif deniz yolunun, Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Fav Limanı'ndan geçtiği belirtilen haberde, limana ulaşan malların kara yoluyla batıdan deniz yollarına nakledilebileceği kaydedildi.

Yıllık 100 milyon ton kapasiteli Fav Limanı'nın, taşımacılık için alternatif ve Hint Okyanusu ile Akdeniz arasındaki en iyi yol olduğu ifade edildi.

Deniz taşımacılığı Fav Limanı üzerinden yapılan malların kara yoluyla Kızıldeniz'deki Akabe Limanı'na ya da Akdeniz'deki Suriye ve Lübnan limanlarına ulaştırılabileceği aktarılan haberde, Süveyş Kanalı'ndaki muhtemel bir kesinti ya da sıkışıklık durumunda 2 haftadan uzun sürebilecek aksamaya karşılık burada yükleme işleminin 1 gün alacağı belirtildi.

Kaza nedeniyle Süveyş Kanalı 6 gün deniz trafiğine kapanmıştı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını 6 gün süreyle ulaşıma kapatmıştı. 29 Mart'ta geminin yüzdürme çalışmaları tamamlanana kadar deniz trafiği durmuş, uluslararası sevkiyatta aksamalar yaşanmıştı.

Olayın ardından Süveyş Kanalı'na alternatif taşımacılık rotaları gündeme gelmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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