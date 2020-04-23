Irak sınırında imece usulü çeltik ekimi
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Ahmet Şimşek, Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel, Haber

Irak sınırında imece usulü çeltik ekimi

Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçiler tarafından imece usulü çeltik ekilmeye başlandı.

23.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:20
Irak sınırında imece usulü çeltik ekimi

Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçiler tarafından imece usulü çeltik ekilmeye başlandı.

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili Çukurca'da geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi başladı. Bin bir zahmetle imece usulü hazırlanan tarlalara çiftçiler tarafından çeltik ekiliyor. Geçimini çiftçilikle sağlayan Ahmet Şimşek (57), öncelikle çeltik ekecekleri tarlaya 3 gün boyunca su bıraktıklarını belirterek, "Sonra imece usulü ile hep birlikte tarlada suyu tutacak şekilde odacıklar yapıyoruz. Bu işlem bittikten sonra yerli ve milli pirinç tohumunu serpiyoruz. Bizim için hem geçim kaynağı hem de doğal bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu işlem zahmetlidir. Fakat pirinç doğal bir mahsul olarak sofralarımızın baş tacıdır" dedi.

Sıdık Erdemir (52) ise tüm dünyada korona salgınının bitmesi için dua ettiklerini belirterek, "Biz çiftçiler için hayat bir şekilde devam ediyor ve etmek zorunda. Ailemizin geçim kaynağı budur. Üretmek zorundayız. Bizim ve ülkemizin ayakta durması için üretim şarttır" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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