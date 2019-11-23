Irak sınırına askeri sevkiyat
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Irak sınırına askeri sevkiyat

Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.

23.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:35
Irak sınırına askeri sevkiyat

'nin Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy sınırına doğru hareket etti.


Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan Kirpi tipi zırhlı araçlar, Irak sınırına doğru hareket etti. Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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