Irak sınırdaki öğrenciler için 'Hemsball' turnuvası düzenlendi

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Türkiye'nin milli sporu olan Hemsball Hakkari İl Temsilciliği ve Gençler Gücü Spor Kulübü tarafından Çukurca ilçesinde turnuva düzenlendi.

İlçenin Üzümlü köyündeki Kaymakam Avni Kula İlkokulu'nda hemsball branşıyla ilk kez tanışan öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Hemsball Hakkari İl Temsilci Cengiz Çatal ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı turnuvaya 8 kız, 8 erkek öğrenci yarıştı.

Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür belgesi, dereceye giren öğrencilere de madalya verildi.

Turnuvada palyaço gösterisi ve müzik etkinliği de yapıldı.

Hemsball Hakkari İl Temsilci Çatal, konu ile ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Hemsball, bilindiği üzere hareket, enerji, matematik, sistem ve 'ball' top anlamını taşıyor. Murat Altınay tarafından 2011'de İzmir'de bulundu. 2012'de Herkes İçin Spor Federasyonu bünyesinde, 2013'te de resmi spor branşı olarak Gençlik Spor Bakanlığımız tarafında kabul edildi. 2014'te ilk antrenörlük kurslarımız verildi. 700 birinci kademe ve 30 tane ikinci antrenör bulunmakta. Bugün 6 kişilik ekip olarak Irak sınırındaki Üzümlü köyündeyiz. Amacımız hemsballı her yere götürmek. Burada sahalar çizip, çeşitli eğlenceli etkinlikler yaptık. Turnuvada yarışan öğrencilerimizin yüzündeki mutluluk her şeye bedeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Turnuvaya Belediye Başkanı Ensar Dündar, Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Çukurca Gençlik Spor İl Müdürü Çınar Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin de katıldı.