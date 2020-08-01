Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor Irak Sağlık Bakanlığı, son aylarda ülkede koronavirüs vakalarında yaşanan artışı "tehlike çanları" olarak nitelendirdi. Vatandaşların tedbirlere uymadığı için vakaların arttığı belirtilen bakanlık açıklamasında, "Vaka sayısının daha da azalması bekleniyordu. Beklenmedik bir durum yaşanıyor" denildi.

Irak Sağlık Bakanlığı, son aylarda ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki artışın nedeninin vatandaşların sağlık kurallarına uymamasından kaynaklandığını belirterek, vakalardaki artışları "tehlike çanları" olarak nitelendirdi.

"VAKA SAYISININ DAHA DÜŞMESİ BEKLENİYORDU"

Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazim el-Cümeyli yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs salgınındaki vaka sayısında yaşanan artışı "tehlike çanları" olarak nitelendirdi. Bir gün içinde tespit edilen 3 bin 346 vakayla en yüksek korona virüs vaka sayısının dün kaydedildiği ülkede bu durumun vatandaşların kurallara uymamasından kaynaklandığını belirten el-Cümeyli, "Vatandaşların sağlık kurallarını hiçe sayması, ülkede vakaların artmasına neden olacağı uyarısında daha önce bulunmuştuk" ifadelerini kullandı. El-Cümeyli, "Ölüm oranı azalmasına rağmen vaka sayısının daha da düşmesi bekleniyordu. Ancak beklenmedik bir durum yaşanıyor" dedi.

"İHLALDE BULUNANLAR AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Sağlık kurallarını ihlal edenlere caydırıcı cezaların uygulanmasını isteyen Bakan Yardımcısı el-Cümeyli, "Güvenlik görevlileri üzerine düşen görevi yapıyor, ancak kuralları ihlal edenlerin hakkında yasal işlemler yapılmıyor. Bu yüzden ihlalde bulunanların ağır bir şeklide cezalandırılmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

IRAK'TA SON DURUM

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'ta bugüne kadar 4 bin 741 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 434 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: İHA