Irak ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel
Kutlamaya gelen vatandaşlar Bando takımı gösterisi Havai fişek gösterisinden görüntüler BAĞDAT - Irak Ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Bağdat'ta havai fişek gösterileri düzenlendi.
Kutlamaya gelen vatandaşlar
Bando takımı gösterisi
Havai fişek gösterisinden görüntüler BAĞDAT - Irak Ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Bağdat'ta havai fişek gösterileri düzenlendi. Savunma bakanlığına bağlı bando takımı gösteri sundu.