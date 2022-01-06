Irak ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Irak ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Kutlamaya gelen vatandaşlar Bando takımı gösterisi Havai fişek gösterisinden görüntüler BAĞDAT - Irak Ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Bağdat'ta havai fişek gösterileri düzenlendi.

Kutlamaya gelen vatandaşlar

Bando takımı gösterisi

Havai fişek gösterisinden görüntüler BAĞDAT - Irak Ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Bağdat'ta havai fişek gösterileri düzenlendi. Savunma bakanlığına bağlı bando takımı gösteri sundu.

Irak ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Irak ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Irak ordusunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri

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