Son dakika! - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı
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Son dakika! - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı

20.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:48

Son dakika haberlerine göre - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in dev posterleri Irak Meclisi'nde asıldı.

- Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı

ERBİL - ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in dev posterleri Irak Meclisi'nde asıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in dev posterleri Irak Meclisi'nde asıldı.

İran'a yakınlığı ile bilinen Hadi el-Amiri başkanlığındaki Şii Fetih Listesi milletvekilleri ölüm yıl dönümleri yaklaşan Süleymani ile Mühendis'in posterlerinin meclis binasının içerisinde asıldığını gösteren görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Konuyla ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika! - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı
Son dakika! - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı
Son dakika! - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı
Son dakika! - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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