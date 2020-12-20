Son dakika! - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı

Son dakika haberlerine göre - Irak Meclisi'nde, öldürülen İranlı General Süleymani'nin posterleri asıldı ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in dev posterleri Irak Meclisi'nde asıldı.