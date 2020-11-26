Irak: "İsrail ile normalleştirme yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Irak: "İsrail ile normalleştirme yok"

26.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:30
Irak:

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile normalleştirme teklifi olmadığını ve Irak'ın Filistin davasına destek olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile normalleştirme teklifi olmadığını ve Irak'ın Filistin davasına destek olduğunu vurguladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdüren Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin ülkesinin yalnızca dış politikası değil iç politikasının da bir parçası olduğunu söyledi. İsrail ile normalleştirme teklifi sunulmadığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, birçok nedenle Irak toplumuna bağlı olan Filistin meselesinin Irak'ın iç politikası olduğunu dile getirdi.

Iraklı Bakan açıklamasında, Irak toplumu ve ülkesinin Filistin halkının kendi akıbetini belirleme hakkına sahip olduklarına inandıklarını kaydetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu
Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edecek
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edecek
Son dakika haberi! Filistin yönetiminden İsrail ile ilişkilerin sürdürülmesine 'devam' kararı
Son dakika haberi! Filistin yönetiminden İsrail ile ilişkilerin sürdürülmesine "devam" kararı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Özge Özberk Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Falcao Deniz Türüç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Erkek Futbolcu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak: "İsrail ile normalleştirme yok" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:30:52. #1.14#
title