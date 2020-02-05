Irak'ın müstakbel başbakanından mevcut hükümete Necef çağrısı

05.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:34

Irak'ta hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi, Necef'te 6 göstericinin öldürülmesi üzerine mevcut hükümeti göstericileri korumaya çağırdı.

Allavi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşanan üzücü olaylardan dolayı mevcut hükümetteki dostları gücünü halktan alacak ve meşru taleplerini yerine getirecek hükümet kurulana kadar göstericileri koruma görevini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.



Necef'te Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar adlı grubun müdahalesi sonucu 6 gösterici ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA