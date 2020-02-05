Irak'ın müstakbel başbakanından mevcut hükümete Necef çağrısı
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Irak'ın müstakbel başbakanından mevcut hükümete Necef çağrısı

Irak'ta hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi, Necef'te 6 göstericinin öldürülmesi üzerine mevcut hükümeti göstericileri korumaya çağırdı.

05.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:34
Irak'ın müstakbel başbakanından mevcut hükümete Necef çağrısı

'ta hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi, 'te 6 göstericinin öldürülmesi üzerine mevcut hükümeti göstericileri korumaya çağırdı.

Allavi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşanan üzücü olaylardan dolayı mevcut hükümetteki dostları gücünü halktan alacak ve meşru taleplerini yerine getirecek hükümet kurulana kadar göstericileri koruma görevini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.


Necef'te Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar adlı grubun müdahalesi sonucu 6 gösterici ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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